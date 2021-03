Douglas Sampaio Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 14:16

Por conta de novos rumos na carreira, o ator Douglas Sampaio investe numa mudança de visual radical com dreads e olhos verdes. Nessa mudança, que vai causar burburinho, Douglas aposta em cores no cabelo que traz uma nova temática e garante que vai ser algo diferente de tudo que já fez. É um Dread sintético misturado ao cabelo muito próximo ao que é o Dread com cabelo natural. O procedimento de mudança durou oito horas.

“Me sinto mais eu do que aquele Douglas que as pessoas conhecem. É como se o Douglas que as pessoas viam tivesse morrido. Isso me dá a liberdade de ser quem eu sou e falar o que penso. Meu intuito é despertar o melhor que cada pessoa tem dentro de uma viagem. Tudo foi muito bem pensado, desde o cabelo, as cores dos olhos e etc”, conta o ator, que teve seus dreads feitos pela profissional Pamela Ferreira Beauty.