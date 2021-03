Tati Martins e Marcelo, da WebTVBrasileira Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 15:04 | Atualizado 11/03/2021 15:42

O plantão ao vivo no canal do YouTube da WebTVBrasileira sobre a volta de Carla Diaz ao BBB ultrapassou os 108 mil acessos simultâneos. Esse é o maior número de audiência em plantões do canal, desde que o casal Tati e Marcelo passaram a exibir lives 'urgentes' sobre o BBB em situações de destaque, como a volta da atriz após o paredão falso.



A WebTVBrasileira conta ainda com lives diárias sobre o reality e os números de pessoas acompanhando os comentários sobre o jogo não param de crescer. No ao vivo da saída da cantora Karol Conká, o canal ultrapassou os 144 mil acessos simultâneos.