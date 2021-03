José Mayer Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 15:34 | Atualizado 11/03/2021 15:46

fotogaleria Desde que assumiu com exclusividade para a coluna ser o dono de um perfil no Instagram, José Mayer tem recebido várias mensagens de fãs e até ex-colegas de trabalho e um deles chamou a atenção pela resposta. Convidado para participar de uma live com a atriz Maria Zilda Bethlem, o ator declinou o convite. "Zilda querida, parceira de tantos momentos lindos! Estou fora da ciranda maluca dessa 'vida célebre', minha amiga. Minha assessoria criou esse perfil para tentar eliminar a quantidade de perfis e notícias fakes sobre mim e e para lembrar os meus 50 anos como ator", respondeu já agradecendo a oportunidade.

Afastado da TV desde que foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susllem Tonani, em abril de 2017, Zé Mayer tem vivido no anonimato em Itaipava, Região Serrana, e aos poucos vai voltando a aparecer para o grande público. O perfil @josemayerarte foi criado pela assessoria do ator, que acompanha de perto todas as publicações! A conta de Zé Mayer no Instagram não é verificada e tinha um pouco mais de 42 mil seguidores há uma semana. Nesta quinta-feira (11), já passou de 100 mil fãs.