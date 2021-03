Por O Dia

Publicado 11/03/2021 16:10

Nos últimos dias, Carla Diaz virou assunto nacional. Todo mundo de olho na participação da atriz no 'BBB 21' por conta das críticas dos brothers, que acusam a mocinha de falsidade e 'atuação' polêmica no jogo. Pois bem. O diretor dos filmes 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou Meus Pais', baseado no assassinato do casal Richthofen, em 2002, Mauricio Eça saiu em defesa da protagonista das suas duas produções, que deve estrear este ano.