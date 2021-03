Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:32 | Atualizado 11/03/2021 17:55

O retorno de Carla Diaz no 'BBB 21' abalou mesmo o pernambucano Gil. Em conversa com Sarah no quarto do líder, o economista desabafou. "Me coloca no paredão. Eu já quero ir domingo para o paredão e acabar com esse sofrimento e já estou esperando eliminação com 100%", lamentou e a consultora de marketing digital comentou. "Minha amiga ela não está, nem olhou na minha cara direito", lembrou Sarah. "Minha também não. Ela está com ódio mortal da gente, ódio mortal", completou Gilberto que até agora não entendeu a volta da atriz do paredão falso.

O brother garantiu ainda que Carla irá falar mal dele para Camilla de Lucas e João e concluiu: "A treta dela agora vai ser comigo e Fiuk porque falamos bastante dela".