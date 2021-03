Xuxa e Maria do Rosário Reprodução

Dois anos depois de perder Alda Meneghel, Xuxa perdeu uma funcionária que considerava como a sua segunda mãe nesta sexta-feira (12). Maria do Rosário trabalhava há mais de 30 anos com a apresentadora e desde o ano passado vinha apresentando problemas respiratórios.



Em recente entrevista ao programa argentino Cortá Por Lozano, da Telefe, Xuxa chegou a comentar sobre o estado de saúde da senhora. “Maria, que é minha segunda mãe, está mais velha, muito doente, usa respiradores e está em estado grave. Por isso, não saímos [durante a pandemia]. E se saio, é para emergências. Por exemplo, outro dia fui ao dentista e quando voltei, tomei banho logo em seguida. Estou com pouquíssimas pessoas aqui em casa”, disse.





Um grupo de fãs de Xuxa no Facebook lamentou a morte da funcionária. "Maria fez a passagem dela hoje! Força, Xu".

