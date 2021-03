Lexa Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 05:00

fotogaleria Léa Cristina virou Lexa aos três anos de idade por causa da mãe, Darlin Ferrattry, fã de Xuxa. O apelido pegou para essa carioca de 26 anos, que desde os 9 anos sabia que sua vocação era ser cantora e dez anos depois lançou seu primeiro single, 'Possa Ser'. Dona de sucessos como 'Sapequinha', 'Chama Ela', 'Amor Bandido', entre outras, ela detesta mentira e soberba, é casada há dois anos com MC Guimê - os dois estão aproveitando a pandemia para viajarem. Lexa diz que tem planos para engravidar mais para frente e que antes de pensar em uma carreira internacional quer continuar sendo feliz por aqui.

Como você tem feito pra driblar essa crise no entretenimento causada pela pandemia?

Sem dúvidas, como apresentadora, comecei apresentando as lives do Multishow e logo pulei pra TV. Bastante publicidade... lancei um meu álbum 'Lexa', e não parei de trabalhar, mesmo em casa.



Publicidade

Precisou demitir alguém?

Fizemos adaptações.



Qual tem sido seu plano B na pandemia?

Seguir trabalhando em outras áreas fora do show.



Publicidade

O que teremos de novidades da Lexa para 2021?

O lançamento do meu documentário-série no Globoplay sobre a minha história, o lançamento de uma marca minha e música.



Pensa em gravar DVD?

Por hora não, mas penso em um pouco mais pra frente gravar um DVD.



Publicidade

Pretende continuar investindo na carreira de apresentadora?

Sou muito aberta. Estou sempre disposta.



Ano que vem podemos esperar você, sua mãe Darlin e sua irmã Wenny na Avenida, como aconteceria esse ano?

Simmmm! Será demais!



Publicidade

Qual a importância da sua mãe e como ela contribuiu com o crescimento da sua carreira?

Ela sempre esteve comigo e foi um grande alicerce. Além de minha mãe, minha parceira da vida, ela é minha sócia e empresária.



Chegou a se preparar para o Carnaval desse ano de alguma forma?

Fizemos fotos muito especiais... me preparei de uma forma diferente pra não passar sem fazer nada. Não conseguiria.



Publicidade

A sua boa forma vem sendo muito elogiada. O que tem feito para manter o corpão? Qual o segredo?

De uns anos pra cá venho me alimentando bem e treinando quando posso. Treino de lutas vem me ajudando a manter a forma.



A sua agenda e do Guimê sempre bateram muito pouco. Agora, na pandemia, sem shows, como está sendo aproveitar o maridão sempre ao seu lado?

Estou amando. Estamos fazendo algumas viagens pelo Brasil, aproveitando nossa cultura e natureza. Fomos pra Gramado, Jalapão e Jericoacoara.



Publicidade

A quarentena fortaleceu a relação de vocês?

Somos muito unidos e aproveitamos pra ficar ainda mais juntinhos.



Como foi quando sua família pegou Covid-19? Teve medo?

Eu também peguei. Fui a primeira a pegar, depois de um mês e pouco minha família pegou... Cuidei de todos da melhor maneira e todos ficaram bem.



Publicidade

Já tem planos para ter filhos?

Tenho, futuramente.



O ninguém sabe da Lexa? Tem alguma curiosidade pra contar?

Que Lexa é dona de outras empresas (marca de roupas e gerenciamento de atletas em sociedade com a mãe Darlin Ferrattry), inclusive fora do ramo musical.



Publicidade

Já passou por alguma cirurgia plástica?

Já passei. Fiz lipo e peito. Por hora não farei mais nenhuma.



Recentemente você tem aparecido muito com a Rafaella Santos. Como surgiu essa amizade?

Rafa é minha amiga que amo. Desde da live que ela fez pra ajudar uma instituição nos aproximamos ainda mais. Ela é especial demais pra mim.



Publicidade

O que a Lexa não come de jeito nenhum?

Alho, porque sou alérgica e beterraba porque não gosto do sabor.



O que a Lexa mais detesta nessa vida?

Mentira e soberba.



Publicidade

Uma qualidade e um defeito?

Sou muito humana e correta. O defeito é que eu sou ansiosa.



Já sofreu algum tipo de preconceito por cantar funk?

Já sofri preconceitos. Várias vezes fui vítima de machismo e falta de respeito.



Publicidade

Pensa em carreira internacional como alguns artistas brasileiros vem investindo?

Acho que de forma orgânica pode rolar a carreira internacional, mas sou muito feliz aqui no meu país.