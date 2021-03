Arthur e Caio Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:05

Carla Diaz, corre aqui! Em conversa com Caio sobre adolescência na tarde desta quarta-feira (17), Arthur revelou ao fazendeiro que relembrar o passado em Piúma, nos Estados Unidos, mexe com a sua emoção. O instrutor de crossfit foi falando das coisas que ainda sente saudades, quando de repente soltou: "Como são as coisas, você fez eu lembrar da minha ex agora. Obrigado por isso, Caio. Agora estou mal. Vou ter que beber na festa para esquecer", entregou Athur.

Na semana passada na festa do então líder Rodolffo, Arthur revelou que ainda não tinha superado um amor de seis anos atrás em conversa com Caio e Fiuk. Eles cantavam a música 'Recairei', de Os Barões da Pisadinha, quando Caio disse que jamais superaria sua mulher. "Nunca supera. Tem seis anos que eu estou apaixonado. Estou falando do amor da minha vida", desabafou o brother que vive um affair com a atriz da Globo dentro da casa do 'BBB 21'.