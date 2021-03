Por O Dia

Publicado 19/03/2021 05:00

fotogaleria

Adriana Coutinho é a responsável pelas redes sociais de Pocah, além de ser coach da funkeira. E ela conversou com a coluna sobre a participação da cantora no 'Big Brother': "No início do programa tivemos vários obstáculos, como o sono em excesso da Vivi, o fato dela ter se aproximado de um grupo que o público reprovava muito, seu nervosismo durante as 'reuniões de condomínio' e alguns desentendimentos, como a briga com Gil. Mas Vivi deixou claro pra mim que tínhamos duas missões – não passar pano pras suas atitudes, fossem quais fossem - e trabalharmos sempre pensando no que fosse melhor pra ela durante as votações e os paredões".