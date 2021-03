Ygor Marçal cumprimentando seus colegas de trabalho Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 04:00

Primeira criança a voltar a gravar em estúdio após a flexibilização da quarentena, Ygor Marçal, que interpreta o Mosquito de 'Salve-se Quem Puder', da TV Globo, falou um pouco sobre como tem sido a volta aos trabalhos durante a pandemia. "Foi louco né? Antes, quando eu chegava para gravar, recebia carinho, abraço e até colo dos atores e da galera da produção. Eu senti vontade de chorar porque não podia abraçar mais ninguém", conta.

O ator então encontrou outras formas de conseguir cumprimentar os colegas. "Começamos a dar cotoveladas e fazer a dança do pezinho. Foi aí que inventei o abraço virtual de costas, aquele que fica um de costas para o outro e dançando encostadinho. Muito legal e todo mundo quando me via já vinha fazer comigo. Todo mundo curtia", revela Ygor que sente saudades do elenco da novela de Daniel Ortiz.