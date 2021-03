Ana Clara Divulgação/Dessa Pires

Por O Dia

Publicado 21/03/2021

fotogaleria Quem disse que terceiro lugar em um reality show cai no esquecimento ? Ana Clara Lima prova justamente o contrário. Finalista e não planta da 18ª edição do 'Big Brother Brasil', a jornalista e atriz ganhou espaço como apresentadora na Globo e tem sido uma grata surpresa. Até o poderoso diretor Boninho elogia a autenticidade e segurança da moça na hora de comandar uma atração. Ariana - completa 24 anos no dia 11 de abril -, ela assume ser impulsiva, mas reservada. Na entrevista a seguir, Ana Clara diz que sempre quis ter sua independência financeira e já conseguiu essa conquista.

O olhar de um telespectador é completamente diferente de quem já foi um brother. Como é para você assistir ao programa, ver um jogador se perder dentro do jogo, fazer escolhas erradas e cometer erros que custarão caro aqui fora?

Eu acho que o papel do participante do 'Big Brother Brasil' é se jogar. Essa questão de se perder durante o jogo ou tomar decisões erradas é complicada, porque lá dentro você só tem a sua intuição para confiar. E isso te leva a perder ou ganhar o apoio do público. É uma pena quando as pessoas acabam passando isso de dentro do programa para fora da casa.



Você fez jornalismo e sempre quis trabalhar com hard News. Acabou vindo para uma área completamente diferente, que é o entretenimento. O que você espera da sua profissão? O que você quer daqui a cinco anos?

Eu espero continuar como apresentadora, eu quero me moldar e aprimorar cada vez mais o meu trabalho. E daqui a 5 anos eu quero me ver mil vezes melhor, eu quero evoluir na minha profissão, quero estar segura profissionalmente e espero ver minha carreira decolando em breve.



O que não tem perdão para Ana Clara?

Olha, é difícil para mim saber o que não tem perdão, porque eu sou uma pessoa que fica com raiva muito fácil, mas dependendo do assunto eu também esqueço muito fácil. Acredito que cada situação é única, por isso eu não saberia dizer o que não tem perdão para mim.



Não teme ser taxada de ex-BBB para sempre?

Acho que 'ser taxada de ex-BBB' é forte, porque dá a entender que participar do programa é horrível, e não é. Eu participei do programa. Isso é uma coisa que não vai sair da minha história. E, no meu caso, foi muito bom o retorno que eu tive. Hoje eu não sou apenas uma ex-BBB, sou atriz, sou apresentadora e sou muitas outras coisas.

Sentiu ou sente algum olhar de reprovação, já que existe muito preconceito com quem começou em um reality, como aconteceu com a Grazi Massafera e Sabrina Sato?

Eu sempre fui muito bem tratada nos Estúdios Globo, nunca tive nenhum problema de preconceito com ninguém por ter participado do 'BBB'. Mas tenho certeza de que tem pessoas que falam pelas costas.



E como foi receber os elogios de Boninho?

Foi muito especial. Claro que o reconhecimento do público é importante porque é a nossa audiência, mas ter o reconhecimento do Boninho é ótimo. Ele é meu chefe, né? E existe uma diferença (risos). Mas, ele é um cara que trabalha há anos com televisão e isso foi muito legal. Eu trabalho com ele, tenho um relacionamento e sei da opinião dele, mas um reconhecimento público é bem bacana.

Recentemente vi alguns posts onde você aparece malhando. O que aconteceu já que você sempre assumiu que não era chegada aos exercícios físicos?

Olhando para trás, eu mudei bastante o meu estilo de vida. Hoje eu gosto de me exercitar, gosto de ver os efeitos dessa prática no meu corpo, eu fico mais disposta e feliz. Praticar atividade física e acordar cedo foram dois hábitos que eu acabei desenvolvendo e fizeram muito bem para mim.



Como faz para manter seus relacionamentos em segredo? Por que você nunca aparece na companhia de um parceiro?

Eu sou uma pessoa muito reservada com a minha vida pessoal, não só com relacionamento amoroso, mas ainda assim eu não escondo nada de ninguém. Quando eu tenho que sair com alguém ou quando eu tenho que fazer alguma coisa em uma festa ou boate eu não deixo de fazer. As pessoas nunca fofocaram, graças a Deus (risos).

O lado bom e lado ruim de ter um pouco mais de oito milhões de seguidores? Você pensa muito antes de fazer qualquer coisa para não ser 'cancelada'?

>O lado bom é poder compartilhar as coisas, ver as pessoas felizes com o resultado do nosso trabalho. Eu recebo várias mensagens legais de pessoas falando que estão muito orgulhosas de ver onde eu cheguei, que se inspiram em mim, e isso é incrível. Mas tem o lado negativo, que eu acho que é a sensação que a gente tem de dever algo e de ter a obrigação de fazer algo; isso é uma coisa que acaba comigo. Ter que pensar antes de fazer qualquer coisa para não ser cancelada é muito difícil. Por outro lado, acredito que isso vai muito do bom senso das pessoas.



Dizem que você fatura bem com publiposts. Procede? Já conseguiu fazer um pé de meia?

Graças a Deus, hoje eu posso me sustentar sozinha. Eu trabalho não só com televisão, mas também com publicidade, e isso traz o meu sustento. Eu sempre quis ter independência financeira e eu consegui conquistá-la com o meu trabalho.



A gente sabe que você tem um ponto com a direção durante a conversa ao vivo com o eliminado da semana. Como faz para não perder a linha com um entrevistado?

Na verdade no meu ponto eletrônico não existe uma conversa ou um falatório, eu uso o ponto no bate-papo para três coisas: para controlar o tempo do programa, para saber a ordem dos quadros (e se mudou algo) e também por causa das interações de redes sociais; assim que vão chegando as mensagens, eles vão me avisando. Mas ninguém fica soprando nada para mim ou nem me controlando, como as pessoas pensam (risos).

Fale um pouco do seu canal no Youtube, que reestreou no último dia 17?

Estou muito empolgada com o canal. Os vídeos são publicados todas quartas-feiras, às 11h30. É um canal bem diverso e já tem vários vídeos gravados com temas diferentes. Eu penso em algum tema e a gente já grava. Acho que vai ser bem legal e divertido de fazer, e as pessoas vão adorar assistir.

O que faz você admirar outra pessoa?

Eu admiro muito o profissionalismo nas pessoas, vê-las sendo bem-sucedidas no mercado de trabalho, na empresa em que trabalham... Isso é uma coisa que me faz ter muita admiração.



Você é ariana e ariana é impulsiva, emocional e encrenqueira. Confere? Ou você tem apreendido lidar melhor com a sua personagem?

Assim, eu não sei muito sobre signos, mas eu acho que eu sou bem ariana no lado emocional: eu tenho raiva muito fácil e muito rápido, estresse e eu sou bem impulsiva. Encrenqueira eu não sou, mas a minha personalidade mudou muito de uns anos para cá. Eu tive que lidar com várias situações que me fizeram mudar e amadurecer.



Você foi a única que entrou no 'BBB' de uma forma diferente, acompanhada do seu pai. Naquela época você imaginava que conseguiria chegar aonde chegou hoje, já que tinha que dividir sua visibilidade com seu pai?

No meu 'Big Brother' eu não imaginava chegar aonde eu cheguei, conquistar tudo o que eu tenho conquistado e me firmar com apresentadora.



Desde que deixou o 'BBB', você começou a morar sozinha. Como é a Ana Clara versão independente?

Eu sei cozinhar e sei limpar a casa também. Eu não acho que morar sozinha seja solitário, eu acho que é muito bom você ter sua privacidade, o seu espaço, é incrível. Atualmente eu não moro sozinha, eu moro com a minha mãe.



Você é do tipo que dorme cedo ou costuma madrugar nas redes sociais?

Eu já fui muito do tipo que costumava madrugar. Gosto muito de ficar acordada de madrugada, mas hoje em dia isso não faz mais parte da minha rotina. Eu preciso descansar e sei que isso é muito importante e valioso para o meu corpo.



Você se cobra muito em relação ao trabalho?

Eu me cobro muito! Às vezes até um pouco demais. Acho que eu deveria me valorizar um pouco mais, mas eu acho que a cobrança é importante também para a gente sempre dar o nosso melhor.

Qual é o seu diferencial? Aquilo que te fez não ser esquecida e continuar na TV mesmo depois da sua passagem pelo programa?

Na verdade é meio um diferencial na vida. Eu eu acho que eu nasci para fazer o que eu faço, tenho essa impressão. Acredito que nasci para ser apresentadora e comunicadora, então não teria como ser diferente. Graças a Deus enxergaram potencial em mim na empresa que eu trabalho hoje, a Globo, e eu fico muito feliz por isso, pois eles são pessoas que fazem televisão há anos e a conhecem muito bem esse meio de comunicação. Para eles enxergarem potencial em mim é porque realmente alguma coisa ali é legal (risos).