Laura Svacina e Roberto Bonfim Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 02:00

Depois de três anos, Laura Svacina está de volta à Record. A atriz, que trabalhou na minissérie 'Lia', interpretando a protagonista da trama na fase criança, faz parte do elenco de 'Gênesis', interpretando a personagem Debra na nova trama bíblica da emissora.

Debra é filha de Maresca (Thaís Muller) e Azel (João Vila) é fascinada por sua tia Michal (Jéssica Juttel) e a imita em tudo. Queria que sua mãe fosse igual à tia rica. Tem uma queda por Ismael (Henrique Camargo) filho de Abraão (Zé Carlos Machado) porque acha que ele será o herdeiro. Com a passagem do tempo, a personagem será interpretada pela atriz Isadora Cecatto, e em uma fase mais velha, será vez de Kika Kalache dar continuidade ao personagem. “Estou muito feliz em fazer parte de uma das maiores produções do Brasil, com inúmeros efeitos especiais, mais se 150 capítulos, um elenco renomado e com a direção de pessoas tão experientes e especiais me faz sentir uma enorme gratidão. Aproveito cada minuto no set para aprender com os diretores e nas trocas em cena com os outros atores. Tem sido um aprendizado", revela Laura, de 12 anos, que fez questão de abraçar o consagrado ator Roberto Bomfim, assim que chegou aos estúdios da Record.