Fábio Assunção e Ana Verena Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 07:12 | Atualizado 23/03/2021 07:19

Fabio Assunção, de 49 anos, vai ser pai pela terceira vez. A mulher do ator, Ana Verena, de 27 anos, está grávida do primeiro filho do casal. O ator já é pai de João Assunção, de 18 anos; e Ella Felipa, de 9 anos. Na última segunda-feira (22), ele compartilhou a primeira foto da advogada com a barriguinha exposta.

"Não são gêmeas. São amores múltiplos", escreveu o ator na legenda da foto.