Esta humilde coluna de seis leitores descobriu que a separação de Jenny Miranda com o jogador Arthur Jesus não foi nada amigável como a filha de Gretchen revelou ter sido. Ao menos é o que diz a vizinhança do condomínio onde a moça mora, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Vizinhos do condomínio em que Jenny e Arthur moravam juntos contaram que aconteceu uma confusão no apartamento do casal momentos antes da morena ir às redes sociais anunciar o fim da relação. "Deu pra ouvir gritos, muitos xingamentos e objetos sendo quebrados. O Arthur saiu de casa, hoje (ontem) mesmo, e ela correu para contar sobre a separação nas redes sociais", entregou uma fonte que ficou chocada com a confusão. A coluna entrou em contato com Arthur Jesus, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

Jenny, por sua vez, jura de pés juntos que a separação foi amigável. "Quis preservar meus filhos e também tudo que a gente teve esses anos todos. Foi muito carinho, respeito e amizade. Passou um tempinho, a Bia já entende e o Henri ainda não. Ele não usa mais aliança, eu também não. Mas estávamos nos preservando. Infelizmente, é uma notícia triste, que envolve família e pessoas próximas. Mas ele está bem e eu também e vamos continuar sendo amigos e cuidar dos nossos filhos juntos, que isso é o mais importante", declarou.