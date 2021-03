Orlando Morais Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:56

Marido da atriz Glória Pires, Orlando Morais, de 59 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para anunciar que precisou se internar em Brasília para tratar a Covid-19. "Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", se limitou a dizer.

Orlando Morais foi diagnosticado com a doença no último dia 15. Logo que descobriu a doença, ele fez um alerta: "Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo."