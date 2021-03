Michelle Santana Pedro Bucher

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 05:00

Michelle Santana está em 'Gênesis' na pele de Lia. A atriz fala um pouco do desafio de sua personagem protagonista, que se envolve em um triângulo amoroso com sua irmã na trama bíblica da Record TV. "A Lia é uma mulher doce e meiga. Mas ela, por ter nascido prematura, é culpabilizada pela piora da saúde de sua mãe, Adinah. Esse trauma familiar faz com que Lia seja rechaçada por seu pai, Labão, e desvalorizada por muitas pessoas. Mas a personagem é otimista e cheia de fé no futuro. Sempre curiosa e em busca de algo que dê razão à sua vida. Vejo a Lia como um sol, uma mulher vibrante e positiva. Apesar de todas as desventuras, ela não perde a esperança de dias melhores", adianta a atriz.