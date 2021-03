Nubia Oliiver Marco Maximo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 13:29

Esse ano a 'Casa dos Artistas', exibida pelo SBT, completa 20 anos de sua estreia dando início a era dos realities shows na televisão brasileira. Uma das participantes mais marcantes foi, sem dúvida, a modelo Núbia Óliiver.

"Ter sido escolhida pelo próprioSilvio Santos para estar dentro daquele projeto já me fazia campeã logo de cara! Ter participado do programa foi um divisor de águas na minha vida, tanto como experiência pessoal, quanto na minha vida profissional. A Casa dos Artistas faz parte da minha trajetória e hoje me vejo como tendo feito parte de uma equipe visionária", diz Núbia,