Fausto Silva, Luciano Huck e Rodrigo Faro Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 05:00 | Atualizado 26/03/2021 06:57

Pessoas próximas ao apresentador Rodrigo Faro têm distribuído aos quatro cantos uma pesquisa feita por um site de notícias, na qual o resultado aponta que o público (daquele site) gostaria que o apresentador da RecordTV substituísse Fausto Silva nos domingos da Globo.

Acontece que mesmo com essas notas completamente plantadas, Rodrigo não tem sido alvo da emissora carioca para a vaga. Até o momento, a única pessoa consultada e desejada pelo canal é apresentador Luciano Huck, que ainda não foi confirmado na proposta comercial da emissora para 2022 porque a direção aguarda a possibilidade de candidatura de Luciano à Presidência da República no próximo ano.

O apresentador, que atualmente ocupa as tardes de sábado, tem um apelo muito forte com as marcas, além de já ser prata da casa. O único interesse recente de alguém da RecordTV para migrar para Globo foi Marcos Mion, mas que até o momento não vingou.