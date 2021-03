Por O Dia

Publicado 25/03/2021 21:34 | Atualizado 25/03/2021 21:37

fotogaleria

O namorado que é o participante do 'BBB 21', mas o também professor de Geografia, Igor Moreira está aproveitando a fama do brother João Luiz Pedrosa. Em conversa com seus quase 136 mil seguidores no Twitter na madrugada desta quinta-feira (25), ele analisou e até comentou sobre a possibilidade de formar um trisal com Gil Nogueira para surpresa dos internautas. Igor brincou com a chance de aumentar sua probabilidade de ser um milionário sem participar do reality da Globo.