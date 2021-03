Mc Lynne Giulia de Paula

Publicado 29/03/2021 05:00

Uma das artistas contratadas da Kondzilla Records, Mc Lynne lançou recentemente a música 'Assédio no Vagão'. A faixa surgiu após a cantora viver um episódio de assédio dentro de um vagão do trem de São Paulo, em dezembro do ano passado. Para ela, a canção representa um apelo importante em um momento do empoderamento feminino, pois levanta a bandeira de muitas mulheres que sofrem importunações.



"Eu estava vindo gravar a música para o 'Hervolution' quando aconteceu. Eu estava sentada, cantarolando no trem e percebi um homem subindo a mão na minha perna em direção as minhas partes íntimas. A gente sempre escuta relatos sobre isso, mas não pensa que vai acontecer com a gente", relata a cantora.



Lynne processou o assediador e, por coincidência, no dia em que lançou o clipe da música foi realizada a primeira audiência do processo. "O suposto autor do fato, para não enfrentar o processo, aceitou a transação penal oferecida pelo Ministério Público, já que é réu primário e pôde contar com tal benefício. Sustentei, na qualidade de advogado, durante a mencionada audiência, por medida de ordem, que o fato de tocar na perna de uma mulher desconhecida por vontade, em um vagão de transporte, deve ser encarado com ato libidinoso para que o caso fosse tratado como crime, cuja competência para condução e julgamento do processo seria a de uma Vara Criminal, já que a pena proposta seria mais grave que do que aquela prevista para a simples perturbação da tranquilidade", diz o advogado da Mc, José Estevam Macedo Lima.