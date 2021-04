Ludmilla e Marvvila Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 05:00

fotogaleria Algo de estranho está acontecendo no mundo da música. A cantora Marvvila, ex-The Voice que recentemente viralizou após participar com a Ludmilla do feat de 'Não é por maldade', perdeu 800 mil ouvintes no Spotify, da noite pro dia. A gente explica: o dueto com Lud, que inclusive a levou a fechar contrato com a gravadora Warner Music - a mesma de Ludmilla - sumiu do aplicativo e também do YouTube. Sim, simplesmente sumiu e sem deixar rastros. Hoje, em nenhuma busca é possível achar o feat entre elas.

Um amigo da coluna contou que Ludmilla teve uma reunião de portas fechadas com o presidente da gravadora, Sérgio Affonso, para tirar satisfação, pois eles queriam dar mais visibilidade à Marvvila, que vinha crescendo consideravelmente e consequentemente acabou se tornando concorrente direta de Ludmilla no segmento de pagode/samba. Ludmilla teria questionado todo esse destaque dado à Marvvila e derrubou a música - que é de autoria dela e chegou a figurar no ranking das 100 mais virais do Brasil. Não bastasse, a mulher de Brunna Gonçalves ainda regravou a faixa mas, desta vez, ao vivo em seu mais recente DVD de pagode e com a participação de Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto. A coluna então se questiona: o que houve entre Ludmilla e Marvvila? Ciúmes, será?

Para tirar esta dúvida, procuramos Alexandre Baptestini, ex-empresário de quase toda a vida de Ludmilla, mas que hoje gerencia a carreira de Marvvila. Ele nos garantiu que nada aconteceu entre as duas artistas. "Não teve nenhuma briga entre as duas. O que aconteceu foi que a Ludmilla gravou um EP com a participação da Marvvila e, atualmente lançou novo projeto com uma nova versão de 'Não É por Maldade' com o Bruno (do Sorriso Maroto). Isso acontece o tempo todo no universo da música, os artistas fazem versões. Não tem nada de errado nisso, até porque a música é da Ludmilla. Está tudo certo! Na época, eu fui chamado pela própria Ludmilla para assumir esse projeto, e, depois, segui como empresário, junto ao que já existia, para continuarmos esse trabalho", disse o empresário, que não comentou o fato da versão original da música ter sido retirada das plataformas digitais de Ludmilla.



Vale lembrar que o feat de 'Não é por maldade', gravado com Ludmilla, era a única faixa que Marvvila tinha viralizado nas plataformas digitais. Por outro lado, 'Onda Diferente', gravada por Ludmilla e Anitta, atual arquival dela na vida e na música, continua no ar normalmente. Sendo assim, a coluna não entendeu bem por que o único hit viralizado na voz de Marvvila sumiu do mapa, já que não há nenhum impasse entre as duas.