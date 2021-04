Dudu Camargo Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 19:38

Nos bastidores do SBT os ânimos estão exaltados com Dudu Camargo. Segundo comenta-se nos corredores, a direção da emissora estaria esperando apenas um ok de Silvio Santos para demitir o apresentador do 'Primeiro Impacto'. Há quem diga que Dudu se acha o próprio dono do Baú e que o jovem comunicador anda dizendo por aí que a Record está de olho nele com o objetivo de valorizar seu passe.

No entanto, entre a alta cúpula dos dois canais já houve uma conversa sobre Dudu em que a emissora do Bispo Macedo informou ao SBT que ele seria um bom participante de 'A Fazenda' e nada mais. Entre as redações dos dois veículos tem gente jogando praga pra ver quem pega. Puxado!

Publicidade

Após férias, Dudu Camargo deveria retornar ao 'Primeiro Impacto' nesta quarta-feira (14). Entretanto, o apresentador foi impedido de assumir o posto após se atrasar para chegar aos estúdios do SBT e entrar no local meia hora após o início do telejornal. Por conta do imprevisto, o ele teve de ser substituído por Darlisson Dutra e Marcelo Bittencourt. Na semana passada, Dudu declarou à rádio Jovem Pan que estava insatisfeito com a audiência que seu substituto estava tendo durante seu período de férias.