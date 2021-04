Juliette, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 05:00

Esta coluna já havia antecipado o descontentamento de alguns escritórios de agenciamento e assessoria de imprensa com a equipe da sister Juliette Freire, do ‘BBB 21’. A insatisfação é por conta da quebra da promessa da equipe da maquiadora de que não fechariam contrato com ninguém até que ela deixasse o reality e pudesse decidir sozinha, como pedido pela própria antes de se confinar. Mas como a gente não deixa passar nada, fomos atrás para descobrir por qual motivo alguém da equipe de Juliette fechou contrato com uma empresa de assessoria de imprensa, sendo que o pedido da sister era que somente após sua saída tudo fosse resolvido.

Acontece que o tal escritório - que também cuida de Anitta - se ofereceu para fazer o trabalho no famoso 0800, ou seja, de graça e totalmente na parceria. A intenção, no caso, é surfar a onda de sucesso que a maquiadora vem conquistando durante sua participação no ‘BBB’. Mas a pergunta que não quer calar é: será que para Anitta o serviço também é de graça? Se não for, será que ao menos um descontinho a poderosa conseguiu? Fica aí o questionamento!

