Publicado 16/04/2021 21:11 | Atualizado 16/04/2021 21:16

Tierry - Reprodução O dono do sucesso 'Rita' nunca escondeu que era um homem vaidoso. Pois bem. Nesta sexta-feira (16), Tierry mostrou o resultado de uma rinoplastia, que fez recentemente para corrigir o desvio no septo e melhorar a estética do nariz. O cantor garantiu que aprovou o novo visual.

“Mostrei como está mais ou menos o meu nariz com seis dias de operado e está bastante inchado ainda, mas o médico falou que para ficar bom tem que ser um mês mais ou menos. Mas, já da para ver e eu gostei muito do resultado, ficou extremamente natural“, disse ele, em seus stories. Ele ainda perguntou a namorada, Gabi Martins, se ela tinha gostado do procedimento: "Ficou lindo demais!", respondeu e Tierry completou apaixonado: "Obrigado pelo incentivo. Eu já tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem. Você deu apoio e ainda procurou o médico certo".

