Publicado 16/04/2021 21:57 | Atualizado 17/04/2021 00:28

Parte do teto de um dos prédios da Record, em Vargem Grande, caiu na noite desta sexta-feira (16). De acordo com as primeiras informações, a instalação é onde fica o jornalismo e um dos estúdios da emissora. Feito de gesso, a base superior caiu e o impacto estilhaçou os vidros da sala. Até agora não há notícia sobre feridos. Vários carros do Corpo de Bombeiros da região de Jacarepaguá estão no local para averiguar a situação.

Os bombeiros do Quartel do Recreio também foram acionados às 21h15 para um desabamento na região e apenas uma vítima sendo atendida no local e mais três pessoas com ferimentos leves.

No início da madrugada deste sábado (17), a Record enviou um comunicado. A Record TV Rio informa que nesta sexta-feira, 16 de abril, uma parte do forro dos estúdios desabou. Todos os colaboradores foram retirados em segurança e socorridos. Não houve registro de feridos graves. É importante esclarecer que a estrutura foi reformada há pouco tempo devido a uma forte chuva no Rio de Janeiro. Garantida a segurança dos colaboradores vamos agora apurar eventuais danos estruturais para recuperar o local.