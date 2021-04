Alex Cunha Reprodução de internet

Ao contrário do que foi divulgado pela assessoria de imprensa da Record, o editor de texto do 'Jornal da Record', Alex Cunha, ficou seriamente ferido na mão e está internado no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá. Ele precisará fazer uma cirurgia na mão esquerda. Alex foi o último a sair da redação quando o teto desabou.

Parte do teto de um dos prédios da Record, em Vargem Grande, caiu na noite de sexta-feira (16). A instalação é onde fica o jornalismo e um dos estúdios da emissora. Após o acidente, a emissora enviou o seguinte comunicado à imprensa: "A Record TV Rio informa que nesta sexta-feira, 16 de abril, uma parte do forro dos estúdios desabou. Todos os colaboradores foram retirados em segurança e socorridos. Não houve registro de feridos graves. É importante esclarecer que a estrutura foi reformada há pouco tempo devido a uma forte chuva no Rio de Janeiro. Garantida a segurança dos colaboradores vamos agora apurar eventuais danos estruturais para recuperar o local".

De acordo com uma pessoa que estava no local, o teto começou a estalar e os funcionários logo correram, mas Alex ficou para trás. Ele foi socorrido por colegas de profissão. O local segue interditado pelo Corpo de Bombeiros e, até o momento, ninguém conseguiu entrar para pegar seus pertences, como bolsa, dinheiro e documentos.

A coluna procurou novamente a assessoria de imprensa da Record para falar sobre o estado de saúde de Alex Cunha, mas até o momento, não obteve resposta.