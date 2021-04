Flávia Pavanelli Divulgação

Publicado 23/04/2021 12:31

'Quatro amigas, um Carnaval em Salvador e muitas memórias', foi desse jeito que a Netflix anunciou nas redes sociais a chegada de mais um filme para o catálogo da plataforma. 'Carnaval' é uma produção brasileira que tem como uma das protagonistas a atriz Flavia Pavanelli, de 23 anos. Ela, que brilhou em 'As Aventuras de Poliana', do SBT, é sucesso na internet com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões de inscritos no canal do Youtube.

"Carnaval" é uma comédia que conta ainda com a participação de mais duas influenciadoras digitais: Gessica Kayane, a GKAY, e Giovanna Cordeiro. Com gravações intensas e sentindo o calor do Carnaval de Salvador, antes da pandemia, Flávia conta que foi tudo muito especial para ela, porque eram gravações reais, no meio das pessoas e diz que sente saudades até dos momentos de sufoco que passou.



“As gravações foram muito incríveis, mas muito intensas também. Nós gravamos no meio da festa, em alguns momentos, então vocês já conseguem imaginar lidando com pessoas reais e dependendo das cenas, não tinha como voltar e cortar. Foi muito especial, todos estavam empenhados”, conta a atriz, que acrescenta.

“Eu sinto saudades de todos os momentos, ainda mais porque depois nós entramos em uma pandemia. Para mim foi um baita desafio e acredito que para todos que fizeram o filme. Eu sinto saudades de absolutamente tudo e até mesmo dos perrengues. Nós estamos até brincando que vai ser um gatilho para muita gente (sobre sentir saudades de curtir o Carnaval), porque vamos mostrar muita coisa boa de Salvador, aquela cidade linda e mostrar um pouquinho mais do nosso Carnaval, que é muito especial e acredito que todos estejam com saudades”, destaca a atriz.



Sem poder falar muito sobre a sua personagem, Pavanelli diz que espera que todos gostem do filme. Segundo a Netflix, o lançamento do longa 'Carnaval' será em breve e terá as participações também de Bruna Inocencio, Micael Borges e Jean Pedro.