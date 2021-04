Jorge Souza Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 17:58 | Atualizado 23/04/2021 17:59

Depois que a festa de arromba produzida por Jorge Sousa, ex-marido da atriz Laura Keller, que aconteceria neste sábado (24), foi cancelada por causa da pandemia, os organizadores do evento soltaram um comunicado avisando sobre o estorno dos valores para quem adquiriu os ingressos de forma antecipada. O próprio Jorge informou que até terça-feira serão feitas as devoluções dos valores.

"Tô recebendo mensagens de muita gente que comprou o ingresso antecipado pra festa e querendo saber como será feita a devolução do dinheiro do ingresso. Foram mais de 300 ingressos vendidos e a gente quer resolver o problema todo de uma vez só. Se você comprou o ingresso, a partir de terça-feira vamos estar pegando a relação de todos que compraram para entrar em contato com cada um e fazer um pix direto da nossa conta, porque a bilheteria digital acaba sendo um pouco burocrático e demora até 90 dias pra repassar esse dinheiro de volta. E a gente não acha isso justo", informou o produtor e ex-Fazenda.

Publicidade

Também foi o Jorge o responsável por informar ao público sobre a suspensão do evento. "Não sei se você está sabendo, mas a nossa festa tomou uma proporção muito grande e acabou saindo em tudo quanto é lugar. Saiu em jornal, saiu na televisão e, infelizmente, tivemos que cancelar. Infelizmente a suspensão do decreto feito pela juiza não teve validade [a juíza Regina Lúcia Chuquer, da 6ª Vara de Fazenda Pública, suspendia quatro decretos da prefeitura do Rio com medidas restritivas na cidade]. Infelizmente, a gente não vai poder fazer o evento", lamentou o produtor.