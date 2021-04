Giovanna Ewbank Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 04:00

Giovanna Ewbank, ativista engajada em várias causas, entre elas a de acabar com a crueldade com os animais - como demonstram algumas de suas publicações nas redes sociais, é garota-propaganda da marca de produtos Neutrogena. A mesma marca (comercializada no Brasil) está numa lista junto a outras empresas que testam seus produtos em animais. Poderíamos descrever os métodos cruéis, mas vamos poupá-los, caros leitores.



Dito isso, a coluna se pergunta: se Giovanna defende o fim da crueldade com animais, como pode fazer propaganda e recomendar em seu Instagram um produto que faz exatamente o que ela diz abominar e querer acabar? Será que a mulher de Bruno Gagliasso é uma defensora de Taubaté? Porque não é possível que sendo uma defensora dos animais, esse detalhe não seja algo que ela se informe antes de fechar com um contrato de publicidade.



Publicidade

Em tempo, esta coluna soube que Yasmim Brunet, quando orçada para trabalhos de beleza, a primeira pergunta que ela faz, seja qual for a marca, é se o produto é testado em animais. A modelo ainda pede que essa informação esteja em destaque no produto ou site da marca. Sendo assim, fica aqui mais um questionamento para Gio Ewbank: a defesa dos animais acaba quando os cifrões entram na conta? Teste de produtos nos olhos dos outros, é refresco!