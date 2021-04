Vanessa Ataídes Divulgação

Publicado 27/04/2021 07:00 | Atualizado 27/04/2021 07:01

Ser chamada de centauro, balão, balde de óleo, entre outros adjetivos nada agradáveis, além de ser 'aconselhada'' a procurar ajuda de um profissional da saúde mental, é recorrente para Vanessa Ataídes nas redes sociais. Mas apesar disso, a modelo não se abala com esse ódio gratuito. "Nunca me abalou porque quando resolvi ser do jeito que eu gosto e não ser como a sociedade impõe como bonito, já sabia que as críticas iriam acontecer. Tudo que foge do padrão da sociedade as pessoas criticam", pondera a atleta, que tem 126 cm de bumbum.

Vanessa diz que não responde aos xingamentos; o máximo que faz é apagar. Mas ela confessa que alguns passam de todos os limites. "Já desejaram a minha morte. Mas cada um oferece aquilo que tem no coração. Eu desejo muita saúde e amor até para essas pessoas", finaliza.