Por O Dia

Publicado 28/04/2021 05:00

Conhecida como Mendigata, ex-repórter do extinto ‘Pânico, Fernanda Lacerda tem faturado como modelo e em entrevista para ‘Foi Mau’, programa apresentado por Maurício Meirelles, na Rede TV!, ela não só falou do sucesso com as campanhas publicitárias como contou algumas novidades relacionadas a sua vida pessoal. Bem-humorada, Fernanda assumiu que negou recentemente o convite para participar do ‘De Férias com o Ex Celebs’, da MTV, por ter bloqueado vários exs e ainda revelou uma bizarrice. A influenciadora assumiu já ter confundido cocô do seu cachorro com chocolate granulado.

“Eu fiz brigadeiro e sentei no chão para comer. O meu cachorro veio brincar, eu o afastei e aí ficou um grãozinho marrom na palma da mão. Comi, mas logo cuspi porque percebi que era o cocô do cachorro e não chocolate. Tinha um gosto esquisito”, admite Fernanda que tem 2,7 milhões de seguidores no Instagram.