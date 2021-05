Viih Tube Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 05:00

Galeria de Fotos Viih Tube Divulgação Viih Tube Divulgação Viih Tube Divulgação Viih Tube e o namorado Reprodução Viih Tube Reprodução Viih Tube Divulgação Viih Tube fotos JoÃo Cotta/tv globo Thaís, Viih Tube e Juliette Reprodução Viih Tube Reprodução Lilo e Viih Tube Reprodução Bruno Magri e Viih Tube Reprodução Viih Tube Reprodução Internet Antes de entrar no 'Big Brother Brasil 21', Vitória Felício Moraes, mais conhecida como Viih Tube, era uma youtuber famosa, que sabia as dores e as delícias da exposição nas redes sociais. Tanto que jogou - e jogou muito - sem se importar com o público aqui fora. E esse foi o seu maior pecado no reality - até apontado pelo apresentador, Tiago Leifert. Já fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, a também atriz e escritora rejeita o rótulo de 'falsa', aceita ser chamada de 'jogadora' e destaca não ter sido agressiva nem mal-educada com os outros participantes. Ah! A ex-sister avisa que já tomou incontáveis banhos desde que saiu do confinamento. "Tomar banho dentro de um quarto com câmera e pessoas te olhando não é fácil pra mim. Eu não me sentia confortável, de verdade", explica.

Valeu a experiência de entrar no 'Big Brother Brasil 21'?

Valeu! Entrei para o 'BBB' para perder os meus medos e estou saindo sem muitos deles. Viver a experiência do 'BBB' é algo inexplicável, mesmo. Pode parecer muito clichê, mas só vivendo para entender.



Publicidade

O que você tem ouvido nas ruas?

Por enquanto, não cheguei a andar muito na rua... Mas as pessoas que eu encontrei, até agora, me disseram que perceberam o meu jogo e que acharam diferente a maneira com que eu joguei. Falaram que nunca vão esquecer a minha trajetória lá dentro.



Acha que saiu do 'BBB 21' com fama de falsa?

Sei que muita gente falou de mim dessa forma e por isso digo que meu erro foi ter jogado demais. Posso ter passado um pouco do ponto, mas não menti para ninguém, nunca fui agressiva, mal-educada, não desmoralizei e não deixei de ser sincera nos momentos que precisava ser. Fui eu em diversos momentos, mas estava focada que aquilo era um jogo e lá dentro tudo muda muito rápido. Então, acho que fiz o jogo para fugir do paredão e, de coração, gostava de todos na casa.



Publicidade

Já falou com a Karol Conká ou Nego Di?

Mandei mensagem para os dois. Nego Di já me respondeu e, graças a Deus, ele e a família estão bem.



E com a Thaís?

Conversamos por ligação de vídeo e ficamos uma noite toda conversando! Depois também chamamos o João para a conversa. Rimos e falamos muito sobre a nossa trajetória lá dentro, que foi muito divertida.



Publicidade

O que achou do discurso do Thiago Leifert na sua saída?

Achei ótimo! Adoro ele, o Dourado e o Boninho! Na noite anterior, sentia que poderia sair e, durante o discurso do Thiago, já imaginava que fosse para mim. Antes, quando a Pocah veio conversar comigo sobre eu ter dito para os três que estavam no paredão que eu não sentia que eles iriam sair, pensei na hora no público. E, de fato, eu não sentia quem ia sair (risos). Viver aquilo foi muito doido. São tantas coisas, tantas emoções e mudanças que você esquece algumas coisas. É muita informação!

Durante seu confinamento, sua mãe suspeitava que os poucos banhos que você tomava estavam atrelados ao fato de você gostar muito de água quente. E você? A que atribui essa pouca quantidade de banho?

(Risos) Tomar banho dentro de um quarto com câmera e pessoas te olhando não é fácil pra mim. Eu não me sentia confortável, de verdade. Além disso, a racionalização da água prejudicava mais ainda. Tomava banho no banheiro reservado, que não tem câmeras. Lá, tinha ducha, sabonete íntimo e eu podia ficar nua. Para mim, era bem melhor porque não sentia aquele desconforto.



Publicidade

Quantos banhos você já tomou desde que saiu do 'BBB'?

Incontáveis. Mais do que tomei lá dentro (risos).



Acha que Sorocaba está orgulhosa de você?

Acho que tive uma trajetória interessante e cheguei bem perto da final. Além disso, como entretenimento, eu diverti muita gente aqui fora... virei meme, fiz o público sorrir com a minha família (risos) e etc. Foi o que disse: eu errei por jogar demais e aprendi muito com isso. Quero ser uma mulher melhor do que fui ontem! Eu boto fé nisso: aprender e evoluir. Outra coisa: nunca fui agressiva e mal-educada com as pessoas. Agi com determinação e focada para fugir do paredão, mas sem ofender ninguém. Errei e aprendi. Jamais vou me desculpar pela minha idade, mas tenho consciência que tenho muito chão pela frente. E vou seguir, caindo e levantando, mas vou seguir para ser sempre uma pessoa melhor.



Publicidade

Quem é o maior estrategista do 'BBB 21'?

Todo mundo lá tem sua estratégia! Eu tinha as minhas!



Por que você acha que saiu do jogo?

Acho que saí porque era a minha hora e pelo o que o Thiago falou. Talvez faltou eu brincar mais com o público e explicar mais sobre as minhas estratégias. Por exemplo, eu podia ter feito isso mais no raio X.



Publicidade

Te espantou o seu índice de rejeição?

No primeiro momento, sim. Imagina você ficar 3 meses confinada e quando sai se depara com isso. Mas, aos poucos, fui entendendo o por que dessa rejeição e concordei com o público. Tiveram coisas que fiz que o público não aprovou. Tem coisas que são recortes, principalmente na internet. Mas, tudo bem também! Sou cria da internet e o 'BBB' foi uma extensão máxima disso. Agora, eu quero e vou seguir em frente; sempre evoluindo como pessoa e profissional.



Você foi 'amiga' de todo mundo. Mas ninguém é amigo de todo mundo. Você mudaria esse comportamento se pudesse voltar no tempo?

Olha, talvez. Mas, sendo bem sincera, eu realmente gostava de todos. Os que eu tinha problemas eu falava, na maioria das vezes, como o Gil e Juliette, por exemplo. E teve outras pessoas que eu nem precisava falar porque passava. Como disse, é muita informação e tudo muda muito rápido. Num dia você adora a pessoa, no outro ela briga com alguém e você fica encucado com aquilo. Além disso, a convivência é algo muito intimista. Quando estamos na nossa casa e num dia ruim, nos trancamos e ficamos quietos esperando passar. Lá não tem como! Então, é complexo...como eu disse e vou repetir sempre, só vivendo aquilo para entender!

Publicidade

Você e a Carla Diaz tiveram um desentendimento na casa. Vocês chegaram a conversar quando ela voltou do paredão falso. Mas e aqui fora? Já se falaram?

Sim e já falei com ela aqui fora. Tivemos uma conversa ótima e demos muitas risadas! O importante é seguir em frente e sempre com o coração aberto.



Você tinha medo de ser cancelada?

Não gosto, não aprovo e não posso dar trela para a cultura do cancelamento. Não posso mesmo. Esse movimento não agrega em nada para ninguém: nem para o cancelador e nem para o cancelado. Nesta entrevista, estamos dialogando e isso, por exemplo, me faz acreditar que é o caminho certo. Então… se eu tinha medo… te digo que não fixei nisso.



Publicidade

Como está a reforma da cobertura? Está ansiosa pra ver?

Está quase pronta! Estou muito ansiosa. Muitas mudanças na minha vida, novas etapas e estou muito grata por tudo.



Consegue estimar em média o quanto de gasto você terá com essa reforma no total?

Acho chato falar de valor, mas o que posso dizer é que trabalho desde os 13 anos e tenho orgulho do que conquistei até aqui. É um apartamento dos sonhos!



Publicidade

Já tem empresas te procurando pra trabalhos com publicidade?

Legal você fazer essa pergunta! Meus stories estão bombando e aproveitei a estadia no Rio para fotografar uma campanha publicitária ao lado do meu namorado e da minha mãe. Meu canal no YouTube bateu mais de um bilhão de visualizações! No segundo semestre, eu venho com uma nova websérie e quero fazer um novo filme. O primeiro, lançado pela Netflix, chegou ao topo aqui no Brasil e em outros países de língua portuguesa. O filme foi muito bem também em Portugal.



Se arrepende de algo no programa?

Me arrependo de não ter falado mais no Raio X sobre as minhas estratégias. Também que me arrependo de algumas discussões com a Juliette. Não gosto de discussões. Mas, nós sabemos o que sentimos uma pela outra. Não é a toa que ela não soltou minha mão e sempre viu verdade em mim. Ainda que brigássemos, em diversos momentos ajudei e alertei ela lá dentro. Somos muito diferentes e a convivência é algo complicado às vezes. Mas eu gosto demais da Ju e sou muito grata por tudo.



Publicidade

Quando chegou no hotel qual foi a primeira coisa que você fez? Botou a mamãe pra fora do quarto?

Abracei muito meu namorado e minha mãe. Conversamos muito sobre tudo. Foi muito enriquecedor para mim. E, depois, mamãe foi para o quarto dela (risos) e eu fui tomar banho… com meu namorado (risos).



Tem especialista comportamental dizendo que você ainda está jogando aqui fora. Está mesmo ou é seu jeito?

Gente (risos)! Se eu fizer um paralelo, acho que a vida é um grande jogo de perdas, vitórias e muita evolução. As pessoas falam do meu jeito menina lá dentro. Eu sou aquela e também sou essa aqui. Na verdade, eu sou todas as Vitórias que habitam em mim. Tenho meu jeito: esse jeito de menina e também meu jeito mulherão. Acho que uma coisa não anula a outra. Estou vivendo e descobrindo muitas coisas novas também. Entrar no 'Big Brother Brasil' abriu meus horizontes e estou caminhando para encontrar minha melhor versão, com equilíbrio.