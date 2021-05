Mc Jottape e Mc Kawe Tamires Dantas

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 13:28

Nesta sexta-feira (7), Mc Jottape e Mc Kawe lançam a música 'Desculpa Mãe', com clipe divulgado pelo canal OQ Produções, no YouTube. "Esse clipe que gravei com Mc Kawe é uma homenagem que fizemos às nossas mães e nele contamos um pouco da história de cada um de nós. Retrata uma realidade de quem tem origem humilde, que não se tornou doutor, mas conseguiu levar um pouco de conforto para a família", diz Jottape.