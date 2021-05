Carro com corpo de Paulo Gustavo deixa o hospital Copa Star Divulgação/ Fred Pontes

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 14:17 | Atualizado 05/05/2021 14:18

No início da tarde desta quarta-feira (5), o carro da funerária que está responsável por transportar o corpo de Paulo Gustavo deixou o Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ainda não se sabe o destino do corpo do ator, uma vez que a família não divulgou se haverá velório. O veículo carregava ainda duas bandeiras do Brasil.

Falecido na noite da última terça-feira (4), aos 42 anos, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, Paulo Gustavo será cremado, nesta quinta-feira (6), em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. O local não será divulgado, a fim de evitar aglomerações neste período de pandemia.