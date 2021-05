Juliette fica sem reação após fãs abrirem a porta de carro que a transportava Reprodução internet

Publicado 05/05/2021 14:45

Juliette Freire ainda tem muito o que se acostumar com o bônus e, principalmente, com o ônus da fama. Na manhã desta quarta-feira (5), a sister foi surpreendida pelos fãs na porta do hotel onde está hospedada, na Barra da Tijuca e ficou chocada com a reação deles.

Aglomerados, os admiradores da advogada abordaram o carro que a transportava rumo aos estúdios globo e chegaram, inclusive, a abrir a porta do veículo, na tentativa de chegarem mais perto da campeã do 'BBB 21'. Após ver a porta do carro aberta, Juliette permaneceu sem reação e preferiu não fazer nenhum tipo de contato físico com os fãs.

Parece que a morte de Paulo Gustavo, na noite de ontem, vítima de complicações causadas pela Covid-19, de nada serviu de aprendizado para os fãs do reality. Faltou foi muita noção.