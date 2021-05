Shayene Cesário Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 05:00 | Atualizado 06/05/2021 07:00

Musa da Portela e ex-participante de 'A Fazenda', Shayene Cesário está em tratamento contra a Covid-19. "Estou bem. Comcei a sentir os primeiros sintomas na última sexta-feira à noite, mas já vinha há alguns dias sentindo um pouco de dor de cabeça. Na sexta começaram os sintomas mais fortes de gripe, perda de olfato e paladar. Fiz o exame e descobri que estou infectada. A gente perde um pouco da vontade de comer por não sentir o gosto das coisas. Estou isolada e evitando fazer esforço, porque cansa", conta a modelo, que está cumprindo a quarentena em casa com a ajuda do marido. A filha do casal está temporariamente na casa da avó.