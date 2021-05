Gil (acima) ganha milhões de seguidores; Karol Conká, recordista de rejeição em paredões, lança música; e Nego Di se mostra descontente com brothers João Cotta / TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 06:47 | Atualizado 06/05/2021 13:26

Na noite desta quarta-feira (5), a e-BBB Kerline fez um story para mostrar seu look e toda sua produção de beleza. Até aí, tudo certo. O problema é que se ouve, ao fundo, a voz de Karol Conká dizendo: "Me chamou de vazia, mas quem que tá com o programa vazio?". Rimando lé com cré, os internautas logo mataram a charada: Karol estava falando de Rafa Kalimann. No dia 3 de fevereiro, a apresentadora da Globo fez o seguinte comentário no Twitter ao criticar a postura da rapper no jogo: "Karol Conka é VAZIA".

Mas pouco antes de falar de Rafa, Karol disse, entrevista à Rede BBB, que está se tratando e que a soberba não combina mais com o look dela. "Sim, estou me tratando, estou buscando ser uma pessoa melhor. A soberba já não combina mais com meu look. Não visto mais esse look", disse a cantora. Pelo jeito, a nova fase paz e amor de Karol Concá teve o prazo de validade expirado...