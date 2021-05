Tília Fialho e Mc Kawe Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 05:00

A cantora Tília, que iniciou no mercado musical há nove meses e já acumula mais de 4 milhões de plays nas plataformas digitais, lança seu novo single intitulado 'Match', em parceria com Kawe. O artista é o rapper brasileiro mais ouvido atualmente, com mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A mistura de funk, rap e trap fazem da faixa produzida por Dennis DJ - pai de Tília - a mais nova grande aposta dos cantores.

Com lançamento oficial no dia 14 de maio, 'Match' marcará o terceiro lançamento de Tília em 2021, que tem como meta finalizar o ano com 10 músicas divulgadas. Nesta semana, os dois artistas foram flagrados em clima de romance em um aeroporto de São Paulo. E, sim, vai ter cena de beijo no clipe de 'Match'.