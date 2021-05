Mc Kekel Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 05:00

Na noite da última quarta-feira, Mc Kekel estava pistola nos stories de seu Instagram. O cantor deixou uma indireta daquelas de deixar qualquer um curioso para saber sobre quem se tratava. Mas, tudo leva a crer que se trata de alguém da gestão da carreira dele.



"Minha correria pode acabar, mas não vou ser mais capacho dos outros. Acredita no preto também, porque uma hora suas estrelinhas podem não conseguir atingir o mesmo número. Cansei de ser segunda opção. Agora é o ponto final. Fod*-s*! Vim como porteiro e não me envergonho de voltar a ser de novo. Reconhecer o talento nem sempre é só dinheiro", desabafou o cantor, que em seguida ainda publicou a figurinha de uma cobra. Mas depois ele voltou atrás e apagou as duas publições polêmicas. Vish!





Publicidade

Mc Kekel manda indireta em desabafo no Instagram reprodução Instagram

Mc Kekel manda indireta em desabafo no Instagram reprodução Instagram