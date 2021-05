Thelminha Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 06:44

Na noite da última quinta-feira (6), os amigos da ex-BBB Thelminha começaram a receber mensagens da médica pedindo dinheiro. Thelminha explicou em seu story no Instagram que seu whatsapp foi clonado: "Amigos, clonaram meu whatsapp. Desconsiderem as mensagens que receberem no celular. Atenção!! Ninguém precisa me emprestar dinheiro. Não façam PIX!!! Seu estelionatário fpd, me deixa em paz!".