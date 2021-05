Luiza, da dupla com Maurílio Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 07:43 | Atualizado 07/05/2021 07:43

Luiza, da dupla com Maurílio, decidiu falar sobre sua sexualidade nas redes sociais. A sertaneja postou uma foto e escreveu sobre comentários que ouve por ser homossexual: "'Até pode ser gay, mas não precisa escancarar'. Não é uma questão de precisar, essa sou eu, e o que eu sou, escancara-se por si só. Podem falar o que quiser de mim, mas NUNCA, que eu não vivi o que eu quis, exatamente como eu quis, de peito aberto, me quebrando e me remendando, mas sendo eu", afirmou.

Ela continua: "Hoje eu me sinto e sou protagonista da minha história, foi um longo caminho até aqui. Procurei aceitação, procurei ombros errados pra chorar, me coloquei em situações que não queria, só pra caber num lugar que nem era meu. Graças a Deus, família, terapia, hoje eu entendo que se alguém tem algum problema com quem eu sou, esse problema não é meu, e nunca vai ser. Pior erro é seguir um baile que nem é o seu, só pra não ficar de fora. A graça é remar contra a corrente, é quebrar protocolos, é fazer história, é se destacar na multidão, e só se consegue isso de uma forma: sendo você".