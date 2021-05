João Figueiredo e Sasha Meneghel reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 10:24

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que Sasha Meneghel , de 22 anos, se casa no fim deste mês com o noivo, João Figueiredo, de 21. O enlace, que será completamente intimista - para cerca de 20 pessoas apenas - será realizado em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, na casa de Xuxa. A ideia, segundo apuramos, é que o evento seja no maior estilo pés na areia. Como Sasha fez faculdade de moda nos Estados Unidos e é sempre antenada neste meio, a própria desenhou seu vestido da noiva.



Sasha Meneghel deve morar junto com João em São Paulo, onde atualmente está decorando um imóvel que receberá o casal em breve. O noivado foi divulgado pelos pombinhos no início de fevereiro, após a modelo ter compartilhado o pedido de João Figueiredo, que aconteceu dia 7 de novembro do ano passado. O casal ainda publicou fotos românticas nas redes sociais e, nas legendas, fizeram juras de amor. “Ela disse ‘sim’ 07/11/20. Prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor Sasha Meneghel”, declarou João. E a filha de Xuxa retribuiu: “Eu vou te dizer sim para o resto da minha vida. Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida”.