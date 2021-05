Thalita Zampirolli Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 13:16

Thalita Zampirolli é a mais nova adepta do hipismo. Apaixonada por cavalos desde de criança, A influencer trans recebeu um convite de um dos competidores para praticar a modalidade. "Ele me viu montar e observou meu potencial e talento para ingressar na disputa pela categoria dos tambores com o treinamento e técnica adequados. Decidi me dedicar e levar a sério o treinamento para competir nas arenas dos Estados Unidos", disse a loura.



A modalidade de Três Tambores tem sua origem nos Estados Unidos. É uma prova de habilidade e velocidade, em que o conjunto cavalo e cavaleiro realiza um percurso determinado contornando três tambores dispostos de forma triangular no menor tempo. Uma premiação final pode chegar ao prêmio de até 1 milhão de dólares.