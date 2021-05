Lukinhas Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 13:23

Lukinhas, do hit 'Pipa Voada' - no qual ele canta ao lado dos rappers Rashid e Emicida - lança nesta sexta-feira (7), seu novo single, 'Passo Mal'. Com uma sonoridade mais próxima do R&B, mas sem deixar de lado elementos do funk e do rap já conhecidos de trabalhos anteriores do artista, a faixa inédita sai pelo Inbraza, selo pop da Som Livre.

Em um ótimo momento da carreira - graças ao seu reconhecimento na cena musical, Lukinhas é um dos artistas aposta do canal Multishow no 'Alerta Experimente'. O lançamento de 'Passo Mal' chega para reforçar a versatilidade do artista. Com o refrão “Bebê, contigo eu passo mal”, a música pode ser considerada uma declaração urbana e contemporânea, alinhada com a imagem e com os trabalhos prévios do jovem cantor e morador da comunidade Asa Branca, no Rio de Janeiro.