Publicado 07/05/2021 14:04

Luisa Marilac se internou em um hospital de São Paulo, nesta sexta-feira (7), para finalmente realizar a cirugia de retirada do silicone industrial que tem nos seios e que tanto vem fazendo mal a ela. Nas redes sociais da influencer, uma amiga dela, Katia Fernandes, falou sobre o procedimento.

"A Luísa se encontra na sala de cirurgia, com previsão cirúrgica de 4 horas. Ela vai fazer a retirada do silicone industrial dos seios com a colocação de prótese mamária. Todo o procedimento está sendo gravado para ir pro seu canal no YouTube", conta a amiga, que ainda fez um alerta quanto ao uso do silicone industrial e falou sobre o quanto Luisa está grata pela ajuda de Carlinhos Maia para que o procedimento fosse possível.



"Como alerta para as meninas trans não fazerem essa besteira de colocar silicone industrial pois, além de diminuir a expectativa de vida, entre outros riscos que faz tanto mal. Ela está muito agradecia pela ajuda que recebeu do querido Carlinhos Maia, que ajudou para que isso pudesse acontecer. Todos sabemos que devido ela ter silicone industrial, corre-se um risco. Mas com muita fé em Deus e a energia positiva de todos, tudo irá dar certo".