Tatá Werneck e Rafa Vitti no velório de Paulo Gustavo Ag. News

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 13:30 | Atualizado 08/05/2021 13:31

Tata Werneck usou sua conta no Twitter, neste sábado (8), para avisar que daria um tempo de seu perfil na plataforma, após as críticas que vem recebendo por ter se protegido demais da Covid-19 ao ir ao velório do amigo Paulo Gustavo, na última quinta-feira. Na ocasião, Tata foi alvo de comentários de alguns internautas por estar usando duas máscaras e uma face shield.

"Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei, é difícil demais. Magoa muito quem já tá magoado. E se quiserem me ridiculizar, mas eu estiver salvando a vida de alguém que vai passar a se cuidar, pra mim vale à pena. Beijos", disse Tata.