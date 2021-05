Zé Felipe Reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 18:02

Zé Felipe está de visual novo. Prestes a ser pai da pequena Maria Alice, fruto do relacionamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, cantor resolveu inovar e adotar fios de um tom um tanto diferente. O filho de Leonardo pinto as madeixas de rosa e já compartilhou com seus seguidores no Instagram o resultado da transformação. "O cabelo do hit está de volta", escreveu o sertanejo na legenda da foto.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)