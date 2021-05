Rita Guedes Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 07:06 | Atualizado 09/05/2021 07:09

Em entrevista no canal do YouTube 'Rap 77', Rita Guedes contou que já sofreu de síndrome do pânico. Segundo ela, o excesso de trabalho foi determinante para desencadear as crises.



"Eu esqueci de mim, de me cuidar e me conectar comigo mesma. Acho que foi isso, porque eu terminei a novela 'Alma Gêmea', aí eu tinha lançado a revista Playboy. Eu comecei a fazer tanta coisa ao mesmo tempo... Na verdade, eu não tinha tempo para dormir. Eu estava fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo e viajando. Eu acho que eu fui juntando tudo e eu quase não dormia, quase não me alimentava direito, acordava no meio da noite para viajar. Então, acho que, depois que terminou tudo isso, eu tive pânico. E foi uma coisa assim muito ruim, horrorosa - explicou ela, que atualmente está no ar na série 'Arcanjo Renegado', do Globoplay.

"Eu achava que eu tinha que ir embora (de um lugar) senão eu ia morrer ou alguém iria morrer. Eu lembro que eu estava uma vez no salão fazendo o cabelo e, no meio do cabelo, eu tirei tudo e falei: 'Preciso ir embora'. Ninguém entendeu nada. Eu saí e entrei no primeiro táxi. Aí consegui me acalmar. Era uma onda que vinha e era uma coisa incontrolável. E foi engraçado que, claro, eu tomei remédios e tal, mas a minha cura veio da minha conexão comigo mesma. Quando eu voltei a fazer ioga, meditar. E eu entrei em contato com o livro 'O Segredo'. Pode até parecer piegas falar uma coisa dessas, mas para mim não foi. Respeito o que todo mundo acha sobre isso, mas para mim não foi. Eu comecei a me conectar comigo, a saber o que realmente quero, saber os meus limites, saber abrir mão das coisas. É muito difícil quando você recebe muitos convites e você quer abraçar o mundo. Você tem que saber dizer não. Não, agora é o meu tempo, eu vou cuidar de mim. Quando eu comecei a fazer isso e fazer certos exercícios de ioga, eu parei até com os remédios", concluiu.