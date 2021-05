Lady Chokey Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 05:00

A inflencer trans, Lady Chokey, revelou à coluna o desejo te ter filhos. Segundo a gamer a intenção é ingressar na fila da adoção ainda neste ano para adiantar o processo o máximo possível. "Eu vejo que estamos passando por um momento tão terrível emocionalmente, penso em tanta gente desolada por esse Brasil afora. Impossível não se comover com tantos casos de abuso e violência contra crianças e adolescentes e isso me faz lembrar as filas de adoção e das crianças e adolescetes que estão à espera de um lar", diz Lady.



Na contramão da mairia, Lady pensa em adotar um adolescente. "O número de adolescentes em abrigos à espera de adoção só cresce, já que eles quase nunca são a opção da maioria dos pais adotivos. Nas listas de espera a preferência é sempre por bebês e crianças até 5 anos, mas o que vai ser desses adolescentes quando completarem a maior idade? O destino é a rua? Por isso fiquei movida a adotar na faixa da adolescência, ainda mais que é nessa fase que a descoberta de sua opção sexual causa rejeição e preconceito. Eu me vejo privilegiada em ter nascido num lar que sempre me acolheu, mas sei que sou excessão", disse a gamer.