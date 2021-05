'Canal dos Caçadores' faz sucesso no Youtube Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 14:39

Com uma pegada bem humorada, os cariocas caçadores, Paulo Fragoso e Juliana Venâncio, estão em busca de restaurantes famosos e nem tão famosos assim, para mostrar todo conteúdo, desde a qualidade e a apresentação do prato, seja ele no restaurante ou até mesmo no delivery. O objetivo é levar o seguidor a uma experiencia gastronômica de onde ele estiver.

O Canal dos Caçadores começou com uma ideia que os dois protagonistas tiveram em uma viagem aos EUA. "Estávamos em uma viagem de férias pela Califórnia, Nevada e Arizona e comíamos hambúrgueres todo dia. Numa parte da viagem, viajávamos de Las Vegas para Yosemite, passando pelo Vale da Morte (parque nacional). Em um momento dessa viagem, a estrada passou por uma tempestade de areia. Juliana comentou que estava parecendo aqueles programas de TV de caçadores de tornados. Na verdade estávamos mais para Caçadores de Hambúrgueres e foi aí que o nome surgiu”, afirma Paulo.

Publicidade

Com todo esse sucesso, o YouTube conta com mais de 1 milhão de inscritos com mais de 60 milhões de impressões mensais, com 6 milhões de visualizações e no Instagram são 106 milhões de impressões mensais, com 400 mil contas alcançadas.

Na pandemia, o canal tem feito análise dos restaurantes via delivery e drive trhu do Rio de Janeiro e os dois, de forma criativa e divertida, mostram cada detalhe das embalagens a apresentação dos pratos. Juliana é publicitária e piloto de helicóptero e editora do canal. Paulo também é piloto, mecânico de aeronaves e administrador do canal. Os dois se dividem na produção do conteúdo e nos cuidados dos gêmeos Erick e Henrique, que vez ou outra aparecem nos vídeos do canal.